«Семак нашёл правильный подход». Митрофанов — об удачном старте Глушенкова в «Зените»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

— Многих поражает, насколько быстро Максим Глушенков вписался в игру «Зенита». Для вас это открытие?

— Глушенков является одним из самых талантливых российских игроков — это факт, с которым никто не будет спорить. При этом, по итогам прошлого сезона, в моём понимании, несмотря на все сложности, лучшим тренером был Сергей Богданович Семак. А успехи, как и неудачи, любого игрока – во многом результат работы тренера. Сергей Богданович сумел найти правильный подход к Глушенкову. Но пока рано делать какие-то выводы. Прошло очень мало времени, – приводит слова Митрофанова «РИА Новости».

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.