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Борис Ротенберг высказался об участии юношеской команды «Локо» в международном турнире

Борис Ротенберг высказался об участии юношеской команды «Локо» в международном турнире
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Директор Департамента развития молодёжного футбола ФК «Локомотив» Борис Борисович Ротенберг прокомментировал участие юношеской команды клуба в международном турнире UTLC CUP.

«Этот турнир – одно из самых знаковых футбольных событий для молодых игроков. Сейчас крайне важно для развития ребят проведение подобных международных соревнований в России. Очень приятно видеть академии разных стран в Москве на полях «Локомотива». Именно на таких турнирах раскрываются таланты. Отмечу, что совсем недавно в UTLC CUP играли Алексей Батраков и Вадим Раков, а сегодня они уже в основной команде и приносят «Локомотиву» важные победы. Желаю всем командам зрелищного футбола!» — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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