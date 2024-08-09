Радослав Батак: моя цель — возглавить «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак ответил на вопрос, каким видом деятельности он занимается на текущий момент.

«Да, сейчас я нигде не работаю. Слежу за разными чемпионатами и жду предложений от клубов. Уже пора работать! Хочется уже где-то поработать. Конечно, моё сердце и мысли отданы «Динамо» и российскому чемпионату. Моя цель — возглавить «Динамо». Как я доберусь до этой должности? Посмотрим. Сначала надо получить другой шанс», — приводит слова Батака Metaratings.

Батак выступал в составе бело-голубых с 2003 по 2005 год. За этот период он принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. После трёх туров нынешнего сезона РПЛ «Динамо» набрало девять очков и занимает второе место. В следующем матче чемпионата России бело-голубые встретятся с «Зенитом». Игра состоится завтра, 10 августа.

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