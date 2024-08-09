Семшов: Глушенков стал игроком, которого не хватало «Зениту» после ухода Малкома

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 4-го тура чемпионата России, в котором бело-голубые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится завтра, 10 августа.

«Зенит» стабилен. С покупкой Глушенкова «Зенит» нашёл футболиста, которого не хватало после ухода Малкома. Я говорю о футболисте, который может отдать опасную передачу в штрафную площадь, может взять на себя инициативу и протащить мяч. Глушенков сейчас играет правильно: когда нужно — отдаёт, когда нужно — берёт на себя, и, конечно, имеет хорошее чувство гола.

У «Динамо» тоже стабильный состав. Мы видели в прошлом сезоне, как в двух матчах «Динамо» обыграло «Зенит» и на выезде, и дома. Опять же, тут много факторов. Ошибки в таких матчах неизбежны. Кто меньше допустит этих ошибок, тот и победит», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.