Радослав Батак назвал место РПЛ среди европейских лиг по качеству игры

Бывший футболист московского «Динамо» Радослав Батак высказался о положении чемпионата России по качеству игры среди европейских лиг.

«Какое место занимает РПЛ среди всех европейских лиг с точки зрения качества? Думаю, где-то шестое. Чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии и Франции посильнее. Россия на шестом месте среди всех европейских лиг», — приводит слова Батака Metaratings.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 57 очков после 30 матчей. Второе место занял «Краснодар», на третьей строчке расположилось московское «Динамо». Обе команды заработали по 56 очков за аналогичное количество игр.