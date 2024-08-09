Никита Чернов: «Монако» — не пик Головина

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о карьере полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Головин уже больше всех в «Монако», так что 10-й номер и капитанство вполне заслуженно. Не спрашивал, планирует ли он провести всю карьеру в «Монако». Не удивлюсь, если он ещё пару сезонов там проведёт. Они играют в Лиге чемпионов, а Сане всё нравится. Почему бы и нет? Я думаю, что «Монако» — не пик Головина. Честно, мне всё равно, куда Саня перейдёт, главное, чтобы он был доволен карьерой. Может, он через год захочет в Новокузнецк перейти для души. В общем, куда захочет, туда и пойдёт. Талант у него есть, всё остальное тоже при нём, так что он сам решит», — приводит слова Чернова Sport24.

Ранее стало известно, что Головин получил 10-й номер в «Монако», а также стал капитаном команды.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.