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Гвардиола заявил, что он взволнован перед началом нового сезона АПЛ

Гвардиола заявил, что он взволнован перед началом нового сезона АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями перед началом нового сезона чемпионата Англии.

«[Я] взволнован предстоящим сезоном. Уже увидел вещи, которые мне нравятся. Это новый вызов, мы можем побить собственный рекорд минувшего сезона, которого нам не удавалось достичь ранее. Мы увидим наши собственные амбиции. С нетерпением жду возвращения», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).

Новый сезон английской Премьер-лиги начнётся для «горожан» 18 августа. В 1-м туре чемпионата Англии подопечные Гвардиолы встретятся с «Челси». Игра начнётся в 18:30 мск. По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии четвёртый раз подряд.

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