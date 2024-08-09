Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ташуев — о матче «Спартак» — «Ахмат»: для красно-белых будет непростая игра

Ташуев — о матче «Спартак» — «Ахмат»: для красно-белых будет непростая игра
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненцами.

«Любая команда выходит играть, неважно, какого она статуса. Я не раз доказывал это и своими командами, обыгрывая топ-клубы, играя не в осторожный, а в агрессивный футбол. У «Ахмата» тоже хорошие футболисты. К тому же отступать им некуда. Думаю, для «Спартака» будет непростая игра», — приводит слова Ташуева Legalbet.

Матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» состоится 11 августа в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

Напомним, после трёх туров чемпионата России по футболу московский «Спартак» заработал шесть очков. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Грозненский «Ахмат» располагается на 14-й строчке. У команды из Чечни два очка после аналогичного количества матчей.

Материалы по теме
Стало известно, почему Соболев захотел уйти из «Спартака» в «Зенит» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android