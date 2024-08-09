Ташуев — о матче «Спартак» — «Ахмат»: для красно-белых будет непростая игра

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненцами.

«Любая команда выходит играть, неважно, какого она статуса. Я не раз доказывал это и своими командами, обыгрывая топ-клубы, играя не в осторожный, а в агрессивный футбол. У «Ахмата» тоже хорошие футболисты. К тому же отступать им некуда. Думаю, для «Спартака» будет непростая игра», — приводит слова Ташуева Legalbet.

Матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» состоится 11 августа в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

Напомним, после трёх туров чемпионата России по футболу московский «Спартак» заработал шесть очков. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Грозненский «Ахмат» располагается на 14-й строчке. У команды из Чечни два очка после аналогичного количества матчей.