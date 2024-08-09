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«РБ Лейпциг» обратился к «Барселоне» после трансфера Ольмо

«РБ Лейпциг» обратился к «Барселоне» после трансфера Ольмо
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Пресс-служба немецкого клуба «РБ Лейпциг» отреагировала на переход полузащитника Даниэля Ольмо в «Барселону».

«Какой игрок! Берегите его!» — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Ранее стало известно, что «Барселона» подписала контракт с Ольмо, рассчитанный до лета 2030 года. Сумма выкупа в контракте Ольмо с «Барселоной» — € 500 млн.

В минувшем сезоне Даниэль Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «РБ Лейпциг» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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