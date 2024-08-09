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Наумов: «Динамо» Мх может создать проблемы «Локомотиву», не всегда класс выигрывает

Наумов: «Динамо» Мх может создать проблемы «Локомотиву», не всегда класс выигрывает
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче железнодорожников с махачкалинским «Динамо» в 4-м туре чемпионата России. Встреча состоится завтра, 10 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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П1
X
П2

«Динамо» может создать «Локомотиву» проблемы. У «Локомотива» пока нет большого запаса прочности. Они провели хороший матч с «Ахматом», но это не значит, что все встречи будут такими. В Махачкале очень опытный тренер, который знает, что нужно делать. Будет тяжёлый матч для «Локомотива», потому что после 5:0 с «Ахматом» будет тяжело мотивироваться.

Важно, как сработает Галактионов со своим штабом. Махачкала будет серьёзно биться. По классу «Локомотив» выше, но не всегда класс выигрывает. Нужно просто хорошо настроиться», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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