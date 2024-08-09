Вингер «Зенита» Педро: Неймар с детства был моим главным идолом

18-летний крайний нападающий «Зенита» Педро ответил на вопрос, на каких бразильских футболистов он равняется.

«Я восхищаюсь Пеле, Зико, Ромарио, но главным моим идолом с самого детства всегда был Неймар. Я следил за его игрой и даже старался повторять какие-то финты, насмотревшись видео с его лучшими моментами. Что-то даже получалось (улыбается)», — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

Бразильский вингер присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2024 года. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Легионеры на контракте с «Зенитом»: