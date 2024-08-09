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Де Хеа подписал контракт с «Фиорентиной» спустя год нахождения без клуба

Де Хеа подписал контракт с «Фиорентиной» спустя год нахождения без клуба
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33-летний вратарь Давид де Хеа подписал контракт с «Фиорентиной». В июле 2023 года закончилось трудовое соглашение голкипера с «Манчестер Юнайтед», с того момента он находился без клуба.

Также пресс-служба «фиалок» поделилась фотографией испанского футболиста, проходящего медицинское обследование.

Фото: ФК «Фиорентина»

Ранее в СМИ появлялась информация, что де Хеа подпишет контракт, рассчитанный на год, с опцией продления ещё на сезон. Заработная плата составит € 3 млн в год.

За «красных дьяволов» испанский вратарь провёл 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах де Хеа пропустил 590 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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