«Пари НН» — «Химки»: Ожегович открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте счёт во встрече открыл нападающий хозяев Огнен Ожегович.

В сезоне-2022/2023 «Пари НН» и «Химки» дважды встречались в рамках внутреннего первенства. В первом круге «Химки» одержали победу со счётом 3:0, во втором круге нижегородцы обыграли подмосковную команду со счётом 2:0.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

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