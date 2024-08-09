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«Пари НН» — «Химки»: Ожегович открыл счёт в матче

«Пари НН» — «Химки»: Ожегович открыл счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки». Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-й тайм
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Ожегович – 17'    

На 19-й минуте счёт во встрече открыл нападающий хозяев Огнен Ожегович.

В сезоне-2022/2023 «Пари НН» и «Химки» дважды встречались в рамках внутреннего первенства. В первом круге «Химки» одержали победу со счётом 3:0, во втором круге нижегородцы обыграли подмосковную команду со счётом 2:0.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за три матча. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

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