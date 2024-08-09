«Манчестер Сити» заинтересован в переходе Кингсли Комана — Bild

«Манчестер Сити» заинтересован в переходе 28-летнего крайнего нападающего «Баварии» Кингсли Комана. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, чемпионы Англии рассматривают вариант только с арендой французского футболиста, включающей опцию выкупа. На текущий момент нет переговоров между сторонами. «Бавария» открыта к уходу Комана из клуба, поскольку хочет сэкономить на его заработной плате.

В минувшем сезоне Коман принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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