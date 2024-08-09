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Конор Галлахер посетил стадион «Атлетико» перед переходом в клуб

Английский полузащитник Конор Галлахер посетил стадион мадридского «Атлетико» «Цивитас Метрополитано» перед переходом из «Челси». Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

«Конор Галлахер посетил «Цивитас Метрополитано», в то время как «Атлетико» Мадрид и «Челси» завершают процедуру трансфера», — написано в заявлении.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Атлетико» согласовали трансфер Конора Галлахера за € 40 млн. Игрок сборной Англии подпишет пятилетний контракт с испанским клубом.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 24-летний Конор Галлахер провёл 37 матчей, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.