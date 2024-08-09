«Крылья Советов» выразили поддержку жителям Курской области

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Самарские «Крылья Советов» поддержали жителей Курской области.

«Курск, мы с тобой!

Футбольный клуб «Крылья Советов» в эти тяжёлые дни вместе со всеми жителями Курской области. Мы испытываем боль, тяготу утраты и готовы оказать любую помощь. Желаем всем сил и мужества. Наши мысли, поддержка – с Курском. Поможем все вместе.

Все средства, вырученные от продажи билетов 9 и 10 августа на матч с «Факелом», будут направлены пострадавшим жителям Курской области», — говорится в сообщении клуба в социальной сети.

Ранее стало известно, что населённые пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны вооружённых сил Украины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Встреча «Крылья Советов» с «Факелом» пройдёт в Самаре в воскресенье, 11 августа, и начнётся в 17:30 мск.