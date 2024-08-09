Вингер «Зенита» Педро ответил на вопрос, было ли ему страшно переезжать в Россию

18-летний крайний нападающий «Зенита» Педро ответил на вопрос о своём переезде в Россию. Напомним, бразильский футболист присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2024 года, до этого он выступал в составе «Коринтианса».

— Вы — ​совсем молодой человек — ​отправляетесь на другой континент, в незнакомую страну. Было страшно?

— Нет, никакого страха. Я поговорил с Робертом Ренаном и Ду Кейросом, которые уже были здесь, расспросил их обо всём. Они рассказали, что клуб топовый, город очень красивый, а футбол контактный и довольно сложный. Я совсем не боялся, наоборот, чувствовал, что исполняется моя мечта играть за пределами Бразилии, в Европе. Так что для меня весь этот опыт невероятен, — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

За период игры за «Зенит» Педро принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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