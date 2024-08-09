Арсен Венгер поучаствовал в предматчевой церемонии финала Олимпиады-2024

В эти минуты проходит финал мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются сборные Франции и Испании. Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бывший тренер английского «Арсенала», руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер принял участие в предматчевой церемонии.

Фото: Кадр трансляции

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.