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Арсен Венгер поучаствовал в предматчевой церемонии финала Олимпиады-2024

Арсен Венгер поучаствовал в предматчевой церемонии финала Олимпиады-2024
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В эти минуты проходит финал мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются сборные Франции и Испании. Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры (м) . Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Франция U23
1-й тайм
1 : 3
Испания U23
1:0 Мийо – 11'     1:1 Лопес Мартин – 18'     1:2 Лопес Мартин – 25'     1:3 Баэна – 28'    

Бывший тренер английского «Арсенала», руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер принял участие в предматчевой церемонии.

Фото: Кадр трансляции

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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