Евгений Ловчев объяснил негативное отношение Александра Соболева к руководству «Спартака»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев порассуждал на тему того, почему нападающий Александр Соболев может негативно относиться к руководству «Спартака.

«Самым близким другом Соболева был Георгий Джикия. И как поступили в «Спартаке» с тем, кто служил ему верой и правдой, был капитаном команды, — взяли и убили его карьеру. Я не знаю внутренних процессов клуба и не хочу в них разбираться. Я смотрю со стороны и считаю, что к человеку, который так отдавался «Спартаку», так относиться нельзя. Соболев все это видел, и это не прибавило ему любви к сегодняшнему руководству «Спартака», — приводит слова эксперта «РИА Новости».

В прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.