Игорь Семшов назвал самый запоминающийся матч между «Зенитом» и «Динамо»

Бывший центральный полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов назвал самый запоминающийся матч между бело-голубыми и «Зенитом».

«Каждый очный матч «Зенита» и «Динамо» для меня хорош по-своему. Были и поражения, и победы с моим участием. Наверное, больше всего вспоминается, когда мы за «Динамо» сыграли вничью с «Зенитом» в Петербурге, завоевав бронзовые медали чемпионата. Играя за «Зенит», я проигрывал «Динамо» в Москве и выигрывал в Питере», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Семшов выступал в составе «Динамо» с 2006 по 2009 год и с 2010 по 2013 год. За этот период российский полузащитник принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 32 результативными передачами.

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