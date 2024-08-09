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Де Лигту может грозить тюремное заключение за оставление места ДТП — Bild

Де Лигту может грозить тюремное заключение за оставление места ДТП — Bild
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Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт может получить тюремный срок за то, что он покинул место ДТП. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

По информации источника, в среду, 7 августа, нидерландский футболист, находясь за рулём своего автомобиля, зацепил машину, припаркованную недалеко от клубного офиса. Однако не остановился после этого, а продолжил путь на тренировку. Свидетель инцидента вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые отбуксировали и заблокировали транспортное средство де Лигта.

На текущий момент полиция ведёт расследование в связи с этим инцидентом. Обвинению необходимо доказать, что де Лигт заметил, что зацепил другой автомобиль и намеренно покинул место аварии.

Немецкие юристы отмечают, что футболисту может грозить до трёх лет лишения свободы или штраф.

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