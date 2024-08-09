Франция — Испания: Фермин Лопес Мартин отличился на 18-й минуте финала Олимпиады

В эти минуты проходит финал мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются сборные Франции и Испании. Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 18-й минуте отличился полузащитник испанцев Фермин Лопес Мартин.
На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Франции Энцо Мийо.
В полуфинале турнира сборная Франции обыграла Египет (3:1 д. вр.), а команда Испании победила Марокко (2:1).
Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.
- 9 августа 2024
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