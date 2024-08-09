Ловчев высказался о будущем Соболева в «Спартаке»

Чемпион СССР в составе «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о ситуации нападающего Александра Соболева в стане красно-белых.

«Я не знаю, останется ли Соболев в «Спартаке». Я воспитанник Симоняна и Старостина. А Старостин говорил: если человек не хочет играть в команде, его надо отпускать. Но тогда времена были другими, футболисты не были товаром, за который надо получить деньги. И Роман Зобнин говорит: если игрок не хочет играть за команду, то его надо отпускать. А это ведь говорит Зобнин, который уже долгие годы находится в команде и сейчас является капитаном. Значит, так думают и игроки: не все, наверное, но думают», — приводит слова Ловчева «РИА Новости».

Напомним, в прошлом месяце Александр был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.