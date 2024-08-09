Стала известна дата, до которой «Фламенго» будет ждать трансфер Клаудиньо

«Фламенго» будет ждать перехода атакующего полузащитника «Зенита» Клаудиньо до 2 сентября, когда в Бразилии закроется трансферное окно. Об этом сообщает UOL Esporte.
По информации источника, сохранение своего предложения является способом бразильского клуба показать заинтересованность в Клаудиньо, который крайне сильно хочет перейти во «Фламенго».
Подчёркивается, что представители бразильского клуба и атакующего полузащитника контактируют на регулярной основе, однако переход Клаудиньо оценивается как маловероятный.
В новом сезоне Клаудиньо принял участие в трёх играх, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
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