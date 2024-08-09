Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 14'    

Команды назвали стартовые составы.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов, Уткин, Азнауров, Роналдо, Голенков.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Иву, Юкич, Чумич, Даку.

В прошлом сезоне «Ростов» и «Рубин» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге жёлто-синие одержали победу со счётом 3:0, во втором круге казанцы обыграли команду Валерия Карпина со счётом 3:1.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Рубин» занимает девятое место, в активе у казанцев три очка.

Материалы по теме
Карпин моментально отреагирует на 0:5 от «Зенита». «Рубин» — подходящий соперник
Карпин моментально отреагирует на 0:5 от «Зенита». «Рубин» — подходящий соперник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android