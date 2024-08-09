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Гвардиола: хотелось дать игрокам больше отдохнуть, но имеем то, что имеем

Гвардиола: хотелось дать игрокам больше отдохнуть, но имеем то, что имеем
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хотел бы предоставить игрокам «горожан» больше времени на отдых.

«Мы стараемся предоставить им [игрокам] как можно больше времени на отдых. Нам хотелось бы предоставить больше времени, но имеем то, что имеем… Часть футболистов вернулись, игроки сборной Англии и Родри прибудут на следующей неделе», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).

Новый сезон английской Премьер-лиги начнётся для «горожан» 18 августа. В 1-м туре чемпионата Англии подопечные Гвардиолы встретятся с «Челси». Игра начнётся в 18:30 мск. По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии четвёртый раз подряд.

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