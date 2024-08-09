Гвардиола: хотелось дать игрокам больше отдохнуть, но имеем то, что имеем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хотел бы предоставить игрокам «горожан» больше времени на отдых.
«Мы стараемся предоставить им [игрокам] как можно больше времени на отдых. Нам хотелось бы предоставить больше времени, но имеем то, что имеем… Часть футболистов вернулись, игроки сборной Англии и Родри прибудут на следующей неделе», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).
Новый сезон английской Премьер-лиги начнётся для «горожан» 18 августа. В 1-м туре чемпионата Англии подопечные Гвардиолы встретятся с «Челси». Игра начнётся в 18:30 мск. По итогам минувшего сезона «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии четвёртый раз подряд.
Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: