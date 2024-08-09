Сергей Песьяков: Федуна не хватает российскому футболу

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос, поменялся ли «Спартак» после ухода из клуба бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.

«Поменялся ли «Спартак» без него? Я не внутри клуба, поэтому особо ничего не могу сказать. Но, как мы все видим, надеюсь, меня простят болельщики, «Спартак» как пошатывало, так и пошатывает. Это ни для кого не секрет. Но вот сейчас новый сезон, так что посмотрим, что с ними будет.

Думаю, Федуна не хватает российскому футболу, потому что люди, которые любят эту игру и занимаются ей, всегда нужны. Почему бы таким людям не быть в нём? А дальше — без подробностей», — приводит слова Песьякова Sport24.

Федун являлся владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год. В свою очередь, Песьяков выступал в составе красно-белых с 2009 по 2017 год. За этот период он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, 17 из которых отыграл «на ноль». В этих играх вратарь пропустил 55 голов.

Нынешним летом Песьяков в статусе свободного агента присоединился к самарским «Крыльям Советов». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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