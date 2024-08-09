Стало известно, в какой клуб может перейти нападающий «Спартака» Николсон

Турецкий «Антальяспор» заинтересован в подписании форварда «Спартака» Шамара Николсона. Об этом сообщает Transfer Nabzi.

По сведениям источника, турецкий клуб серьёзно рассматривает возможность трансфера ямайца этим летом. Отмечается, что красно-белые готовы продать игрока примерно за € 2 млн.

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Сумма трансфера составила € 8 млн. В прошлом сезоне Николсон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.