Де Лигт и Мазрауи перейдут в «Манчестер Юнайтед» в августе — Плеттенберг

Защитники «Баварии» Маттейс де Лигт и Нуссайр Мазрауи перейдут в «Манчестер Юнайтед» в нынешнем августе. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, оба клуба положительным образом смотрят на осуществление данной сделки. Между ними ведутся позитивные переговоры. Если всё пойдёт по плану, то будет осуществлён двойной трансфер.
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Бавария» запрашивает у «красных дьяволов» не менее € 65 млн за трансфер де Лигта и Мазрауи. Подчёркивалось, что английский клуб предлагает защитникам контракты, рассчитанные на пять лет, и предусматривающие опцию продления ещё на сезон.
По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии, победив в финале «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
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