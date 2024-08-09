«Безобразие». Игрок «Динамо» Мх Храмцов — о судействе в матче с «Пари НН»

Защитник махачкалинского «Динамо» Максим Храмцов заявил, что в матче 3‑го тура РПЛ с «Парт НН» судьи продемонстрировали предвзятое отношение к дагестанскому клубу.

«Моя реакция на этот матч очень негативная. Сразу после него я сказал, что это просто было безобразие со стороны судьи. Не смотреть столько спорных моментов, в том числе потенциальных пенальти, в ворота соперника, и при этом назначить такой пенальти в нашу сторону… Считаю, это просто непонятное и предвзятое отношение к нашему клубу. По сути, матч был полностью нашим, мы переиграли «Пари НН» и должны быть забирать три очка. Но решения арбитров просто «убили» игру», — приводит слова Храмцова «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Пари НН» и «Динамо» Махачкала состоялся 4 августа. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» (Каспийск). В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Пари НН». На 60-й минуте защитник махачкалинского «Динамо» Муталип Алибеков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 81-й минуте полузащитник «Пари НН» Николай Калинский реализовал удар с 11-метровой отметки. После этого матча махачкалинское «Динамо» осталось на 13-м месте в турнирной таблице, набрав два очка. «Пари НН» удалось заработать первые три очка, команда поднялась на 11-ю строчку.