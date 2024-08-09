«Пари НН» одержал вторую подряд победу в РПЛ, обыграв «Химки» в матче 4-го тура

Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте счёт во встрече открыл нападающий хозяев Огнен Ожегович. Этот гол остался единственным в матче.

В сезоне-2022/2023 «Пари НН» и «Химки» дважды встречались в рамках внутреннего первенства. В первом круге «Химки» одержали победу со счётом 3:0, во втором круге нижегородцы обыграли подмосковную команду со счётом 2:0.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Химки» заработали четыре очка и располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

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