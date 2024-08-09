Булыкин — о Джикии в «Локо»: я за то, чтобы ветераны заканчивали карьеру в родном клубе

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил потенциальный переход Георгия Джикии в команду железнодорожников.

«Мы не знаем, в какой форме сейчас Джикия. По возрасту ему будет тяжеловато. Но учитывая его высокий уровень в прошлом и опыт, он мог бы помочь «Локомотиву» в плане конкуренции, лидерских качеств, атмосферы в команде. Не знаю, какие там запросы. В этой ситуации много нюансов.

Что у Дзюбы, что у Джикии пока высокие финансовые запросы. Это является проблемой для многих клубов. Знаю, что много клубов хотели их и разговаривали, но есть нюанс с финансовыми запросами. Все клубы сейчас хотят тратить на зарплаты как можно меньше и не выходить за рамки своих стратегий. Время ещё есть, но Джикия с Дзюбой это время сейчас теряют. Чуть позже они найдут клубы, когда все будут сговорчивее.

Но я всегда за то, чтобы ветераны заканчивали карьеру в родном клубе, а потом работали в его структуре. Это красивая история для болельщиков, молодых футболистов и имиджа клуба. Хорошо, когда футболист, игравший на высоком уровне, передаёт своё мастерство молодым игрокам», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.