«Пари НН» одержал первую домашнюю победу в 2024 году

«Пари Нижний Новгород» одержал первую домашнюю победу в 2024 году в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Нижегородцы выиграли с минимальным счётом 1:0. Ранее команда побеждала дома 2 декабря 2023 года в матче с екатеринбургским «Уралом» (1:0).

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров).

Единственный гол в матче забил нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович на 17-й минуте. Ему ассистировал Александр Эктов.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Химки» (4) располагаются на седьмой строчке.