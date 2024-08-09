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Рахимов объяснил, почему Ставер займёт место в воротах «Рубина» в игре с «Ростовом»

Рахимов объяснил, почему Ставер займёт место в воротах «Рубина» в игре с «Ростовом»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 4‑го тура с «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 14'    

— Без ошибок невозможно, но нужно понимать, что есть ключевые ошибки, когда тебя за это наказывают. Мы всё обсудили и обо всем поговорили. Посмотрим, как будет складываться игра сегодня. Ход матча подскажет.

— Чем обусловлен выбор вратаря на матч?
— Мы поговорили с тренером вратарей и обсудили все моменты, как кто выглядит на тренировках. Было принято решение, что сегодня выйдет Ставер, – приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:45 по московскому времени. Место в воротах казанцев займёт Евгений Ставер.

В прошлом сезоне «Ростов» и «Рубин» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге жёлто-синие одержали победу со счётом 3:0, во втором круге казанцы обыграли команду Валерия Карпина со счётом 3:1.

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