Лапорт хочет в «Реал», но не желает расторгать выгодный контракт с «Аль-Насром» — AS

30-летний центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт хочет перейти в заинтересованный в нём мадридский «Реал», однако не готов принять уверенное решение о расторжении действующего контракта с саудовским клубом, в котором он зарабатывает € 24 млн за сезон. Об этом сообщает AS.

По информации источника, переход испанского защитника в стан «сливочных» одобрил лично главный тренер команды Карло Анчелотти. Однако «Королевский клуб» не намерен платить «Аль-Насру» за трансфер Лапорта.

На текущий момент агент 30-летнего футболиста ведёт переговоры с саудовским клубом с целью урегулировать сложившуюся ситуацию. «Аль-Наср» не хочет отпускать бесплатно Лапорта, поскольку потратил € 27 млн на его покупку у «Манчестер Сити» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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