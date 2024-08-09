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Карпин: уверен, что поражение в матче с «Зенитом» сильно не повлияло на нас

Карпин: уверен, что поражение в матче с «Зенитом» сильно не повлияло на нас
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что крупное поражение от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ не должно сильно повлиять на южан в контексте матча 4-го тура чемпионата России с «Рубином».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 14'    

— Приятного мало, и позитивного было мало, но уверен, что поражение в матче с «Зенитом» сильно не повлияло на нас, – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:45 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Ростов» и «Рубин» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге жёлто-синие одержали победу со счётом 3:0, во втором круге казанцы обыграли команду Валерия Карпина со счётом 3:1.

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