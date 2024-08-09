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«Ростов» — «Рубин»: казанцы сравняли счёт в середине второго тайма

«Ростов» — «Рубин»: казанцы сравняли счёт в середине второго тайма
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и казанский «Рубин». Игра проводится на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 14'     1:1 Даку – 62'    

На 62-й минуте нападающий казанцев Мирлинд Даку реализовал пенальти и сравнял счёт.

В прошлом сезоне «Ростов» и «Рубин» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге жёлто-синие одержали победу со счётом 3:0, во втором круге казанцы обыграли команду Валерия Карпина со счётом 3:1.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» располагался на восьмом месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Рубин» занимал девятое место, в активе у казанцев три очка.

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