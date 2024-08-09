Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Санкт-Паули — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Внутри всё закипает». Вингер «Зенита» Педро высказался о частых фолах на нём

«Внутри всё закипает». Вингер «Зенита» Педро высказался о частых фолах на нём
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский крайний нападающий «Зенита» Педро ответил на вопрос, удаётся ли ему сохранять спокойствие, когда на нём часто нарушают правила.

«Если честно, в какой-то момент внутри у меня всё закипает, я могу очень разозлиться, но внешне никак этого не покажу. Потому что знаю, что главное — ​сохранять концентрацию на игре, на моём следующем действии на поле. И прекрасно понимаю: если дам волю чувствам, сразу получу карточку и подведу команду. А это никому не нужно», — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

Педро присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2024 года. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Вингер «Зенита» Педро ответил на вопрос, было ли ему страшно переезжать в Россию

Легионеры на контракте с «Зенитом»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android