«Внутри всё закипает». Вингер «Зенита» Педро высказался о частых фолах на нём

Бразильский крайний нападающий «Зенита» Педро ответил на вопрос, удаётся ли ему сохранять спокойствие, когда на нём часто нарушают правила.

«Если честно, в какой-то момент внутри у меня всё закипает, я могу очень разозлиться, но внешне никак этого не покажу. Потому что знаю, что главное — ​сохранять концентрацию на игре, на моём следующем действии на поле. И прекрасно понимаю: если дам волю чувствам, сразу получу карточку и подведу команду. А это никому не нужно», — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

Педро присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2024 года. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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