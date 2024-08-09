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Мората: мне плевать на голы, можно забить их 1000, но не выиграть ни одного трофея

Мората: мне плевать на голы, можно забить их 1000, но не выиграть ни одного трофея
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Новоиспечённый нападающий «Милана» Альваро Мората рассказал, для чего он перешёл в итальянский гранд.

«Я в «Милане» для того, чтобы побеждать. Хочу помочь клубу написать историю и завоевать вторую звезду [на эмблеме]. Мне плевать на то, что можно забить 50-60 голов. Есть футболисты, забившие 1000 голов в своей карьере, но они ничего не выиграли. Я ещё не дошёл до своего предела», — приводит слова Мораты журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне 31-летний нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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