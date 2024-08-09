«Пари НН» впервые в истории всухую выиграл два матча подряд в РПЛ

«Пари Нижний Новгород» впервые в истории одержал вторую подряд «сухую» победу в Российской Премьер-Лиге в матче 4-го тура с подмосковными «Химками» (1:0). Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Единственный гол в матче забил нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович на 17-й минуте. Ему ассистировал Александр Эктов.

Ранее «Пари Нижний Новгород» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Химки» (4) располагаются на седьмой строчке.