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«Пари НН» впервые в истории всухую выиграл два матча подряд в РПЛ

«Пари НН» впервые в истории всухую выиграл два матча подряд в РПЛ
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«Пари Нижний Новгород» впервые в истории одержал вторую подряд «сухую» победу в Российской Премьер-Лиге в матче 4-го тура с подмосковными «Химками» (1:0). Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Ожегович – 17'    

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Единственный гол в матче забил нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович на 17-й минуте. Ему ассистировал Александр Эктов.

Ранее «Пари Нижний Новгород» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за четыре матча. «Химки» (4) располагаются на седьмой строчке.

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