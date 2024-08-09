Кечинов: у «Спартака» появился футболист, вокруг которого строится «вкусная» игра

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским клубом и грозненским «Ахматом».

«Хотелось верить в то, что «Спартак» в игре с «Ахматом» закрепит свой успех. Последние три игры, помимо надежды, вселили и уверенность в то, что «Спартак» продолжит играть в том же ключе. У команды появился футболист, вокруг которая строится такая «вкусная» игра, — это Барко. Футболисты рядом стараются действовать в таком же ключе. От Барко идут красивые ходы.

На данный момент «Спартак» сильнее «Ахмата». Не думаю, что поражение 0:5 от «Локомотива» пошло «Ахмату» на пользу. «Спартак» должен обыграть «Ахмат». Да, легко не будет, но есть игра, которая вселяет надежду», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» состоится 11 августа в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.