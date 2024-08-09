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Тренер «Пари НН» Илич прокомментировал победу над «Химками»

Тренер «Пари НН» Илич прокомментировал победу над «Химками»
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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Саша Илич оценил победу над «Химками» со счётом 1:0 в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Ожегович – 17'    

«Прежде всего хочу поздравить игроков. Они боролись до самого конца. Мы очень хорошо смотрелись на поле, хорошо двигался мяч. Немного повезло в концовке, так как соперники промахнулись в чистом моменте, но иногда в футболе работает так, что ты усердно работаешь, и футбол отдаёт тебе обратно», – сказал Илич в эфире «Матч ТВ».

9 августа завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки». Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

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