Франция — Испания: Серхио Камельо забил на 100-й минуте финала Олимпиады

В эти минуты проходит финал мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречаются сборные Франции и Испании. Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Сборная Испании выигрывает со счётом 4:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 100-й минуте отличился нападающий сборной Испании Серхио Камельо.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Франции Энцо Мийо. На 18-й минуте отличился полузащитник испанцев Фермин Лопес Мартин, через семь минут он оформил дубль. На 28-й минуте полузащитник сборной Испании Алекс Баэна точно пробил со штрафного. На 79-й минуте отставание сборной Франции сократил полузащитник Магнес Аклиуше. На 90+3-й минуте нападающий французов Жан-Филипп Матета сравнял счёт с пенальти — 3:3.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.