«МЮ» предпримет новую попытку подписать звёздного защитника «Эвертона»

«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение «Эвертону» по 22-летнему центральному защитнику Джеррэду Брэнтуэйту после того, как новоиспечённый защитник «красных дьяволов» Лени Йоро получил тяжёлую травму. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, из-за травмы Йоро может не выйти на поле до декабря 2024 года, однако «Манчестер Юнайтед» по-прежнему нуждается в усилении линии обороны. Ранее манкунианцы уже делали предложение по Брэнтуэйту в размере £ 43 млн (€ 50,2 млн), но «ириски» отклонили его и запросили £ 70 млн (€ 81,7 млн). Подчёркивается, что на этот раз «Эвертон» может согласиться на сумму в £ 50 млн (€ 58,4 млн).

В минувшем сезоне 22-летний защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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