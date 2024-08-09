«Ростов» — «Рубин»: после первого тайма южане ведут со счётом 1:0

В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и казанский «Рубин». Игра проводится на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола в первой половине стал полузащитник Данил Глебов.

В прошлом сезоне «Ростов» и «Рубин» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге жёлто-синие одержали победу со счётом 3:0, во втором круге казанцы обыграли команду Валерия Карпина со счётом 3:1.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» располагался на восьмом месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Рубин» занимал девятое место, в активе у казанцев три очка.