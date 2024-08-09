Сборная Испании по футболу победила Францию в финале Олимпиады-2024 с восемью голами

Завершился финал мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Франции и Испании. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Сборная Испании одержала победу со счётом 5:3 д. вр.

На 11-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Франции Энцо Мийо. На 18-й минуте отличился полузащитник испанцев Фермин Лопес Мартин, через семь минут он оформил дубль. На 28-й минуте полузащитник сборной Испании Алекс Баэна точно пробил со штрафного. На 79-й минуте отставание сборной Франции сократил полузащитник Магнес Аклиуше. На 90+3-й минуте нападающий французов Жан-Филипп Матета сравнял счёт с пенальти — 3:3.

Победу сборной Испании принёс нападающий Серхио Камельо, который отличился на 100-й и 120+1-й минутах.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходил с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.