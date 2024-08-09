Тренер «Химок»: был бы очень разочарован, если бы мы выиграли матч так же, как «Пари НН»

Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос, каких элементов не хватило подмосковной команде в матче 4-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0), чтобы реализовать самый важный момент во встрече.

«В сегодняшнем матче мы создали много моментов и не реализовали их. Были и другие матчи, когда моментов было меньше, но реализовать их удавалось. В связи с этим нам нужно больше работать над завершением. При всём уважении к «Пари», я был бы очень разочарован, если бы мы выиграли матч так же, как они. Это повлекло бы проблемы. Но то, что наша команда показала на поле, особенно во втором тайме, мне понравилось», — приводит слова Артиги пресс-служба «Химок» в телеграм-канале клуба.

Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». Единственный гол во встрече на 19-й минуте забил нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович.

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