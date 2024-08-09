Педро рассказал, в чём разница между игрой за «Зенит» и «Коринтианс»

18-летний крайний нападающий «Зенита» Педро ответил на вопрос, в чём заключается разница между его выступлениями в составе сине-бело-голубых и «Коринтианса», из которого бразилец перешёл в санкт-петербургский клуб.

«Пожалуй, разница лишь в том, что там в первое время я мог быть достаточно скромным, скажем так. Только-только попал в первую команду из академии, вокруг все старше меня, не сразу появилась спортивная наглость. А здесь ощущаю себя совсем иначе, мне доверяют в команде, за спиной вторая часть прошлого сезона и отличная предсезонка, хорошее начало нового чемпионата. Всё это придаёт много сил и уверенности в себе и, разумеется, отражается на игре», — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

Бразильский вингер присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2024 года. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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