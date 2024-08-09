Генич отреагировал на победу сборной Испании в финале Олимпийских игр

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победу сборной Испании на Олимпиаде-2024.

«Лето испанского футбола! Всё забрали! Включая Лигу чемпионов», – написал Генич в социальных сетях.

9 августа завершился финал мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Франции и Испании. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Сборная Испании одержала победу со счётом 5:3 (д. вр).

В 2024 году сборная Испании также стала победителем чемпионата Европы. А Мадридский «Реал» стал обладателем Лиги чемпионов.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходил с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.