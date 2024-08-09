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Генич отреагировал на победу сборной Испании в финале Олимпийских игр

Генич отреагировал на победу сборной Испании в финале Олимпийских игр
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победу сборной Испании на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры (м) . Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Франция U23
Окончен
3 : 5
ДВ
Испания U23
1:0 Мийо – 11'     1:1 Лопес Мартин – 18'     1:2 Лопес Мартин – 25'     1:3 Баэна – 28'     2:3 Аклиуше – 79'     3:3 Матета – 90+3'     3:4 Камельо – 100'     3:5 Камельо – 120+1'    

«Лето испанского футбола! Всё забрали! Включая Лигу чемпионов», – написал Генич в социальных сетях.

9 августа завершился финал мужского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встречались сборные Франции и Испании. Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Сборная Испании одержала победу со счётом 5:3 (д. вр).

В 2024 году сборная Испании также стала победителем чемпионата Европы. А Мадридский «Реал» стал обладателем Лиги чемпионов.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходил с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счётом 2:1.

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