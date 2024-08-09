Тренер «Рубина» Рахимов отреагировал на ничью с «Ростовом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал ничейный исход в матче с «Ростовом» (1:1) в 4-м туре чемпионата России.

«Во втором тайме выглядели совершенно по‑другому. Были более активными в отборе. В первом тайме позволяли много моментов, когда соперник доставлял мячи в штрафную и подходил к штрафной на расстоянии 25–30 метров. Во втором тайме стали играть более активно. Более качественно вели борьбу и контролировали мяч, отсюда и результат. Если брать по второму тайму, то возле наших ворот почти не было никаких ситуаций, только за счет навесов и передач, а все остальное было нормально. Неплохой второй тайм, команда проявила характер», – сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

9 августа состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и казанский «Рубин». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 20:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1. После сегодняшнего матча «Ростов» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав пять очков. «Рубин» занимает 10-е место, в активе у казанцев четыре очка.